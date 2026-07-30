Первый водородный поезд запустят на Сахалине в 2027 году

Министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов сообщил, что первый в России водородный поезд доставят в регион в первой половине 2027 года. По его словам, сейчас выполняется сборка первого состава. После сертификации и тестирования поезд на водородных топливных элементах выйдет на регулярные пассажирские рейсы.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Первый в России водородный поезд строит «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в рамках соглашения с РЖД, Росатомом и правительством Сахалинской области, подписанного в 2019 году. Ранее планировался его запуск в тестовую эксплуатацию уже в этом году, а в январе текущего года ТМХ отчитался о том, что конструкции вагонов водородного поезда прошли проверку на прочность.