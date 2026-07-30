Первокурсников подключат к официальым чатам вузов через Max сразу после зачисления

После зачисления первокурсники смогут получить доступ к официальным цифровым сервисам своих вузов: учебным чатам, каналам образовательных организаций и чат-ботам в Max.

Изображение: Max

Уведомление с приглашением присоединиться к официальным учебным чатам в Max студентам будет направляться через портал «Госуслуг» после подтверждения зачисления. По данным Минобрнауки, такой подход позволит упростить взаимодействие между вузами и обучающимися с первых дней учебы, включая получение расписания и другой важной информации.

По информации разработчиков платформы, университеты уже используют Max для ведения официальных каналов, организации групповых чатов и запуска цифровых сервисов, связанных с приемной кампанией и студенческой жизнью.

Сейчас в мессенджере создано более 230 тыс. студенческих чатов, объединяющих свыше 2,4 млн участников. Кроме того, образовательные организации открыли более 5 тыс. официальных каналов, общая аудитория которых превысила 2,6 млн пользователей. Проект «Цифровой вуз» охватывает более тысячи российских вузов и их филиалов.