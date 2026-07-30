NASA отправит исследовательские самолёты прямо в «огненные облака» над лесными пожарами: миссия INSPYRE стартует в ближайшие дни

Более 150 учёных отправятся в экспедицию, чтобы впервые получить полноценные образцы свежего дыма из «огненных облаков», которые выбрасывают частицы в стратосферу на высоту до 50 км

В ангаре в Брумфилде (Колорадо) проходят последние проверки самолёта Gulfstream V перед первой миссией INSPYRE (Injected Smoke and Pyrocumulonimbus Experiment). Самолёт, эксплуатируемый Национальным центром атмосферных исследований США (NCAR), оснащён фильтрами для отбора проб воздуха и способен забирать свежие образцы дыма внутри пирокумулонимбусов.

Помимо Gulfstream V, высотный самолёт NASA будет сканировать облака сверху инфракрасными приборами, а наземные команды задействуют мобильные радары и метеозонды для измерения условий, порождающих «огненные облака». Кампания продлится до 10 сентября, полевые работы запланированы и на следующий год.

Пирокумулонимбусы (pyroCbs) — это колоссальные облака, которые формируются в восходящих потоках над экстремально горячими пожарами. Они способны порождать экстремальные погодные явления — ветры и молнии, которые могут зажечь новые очаги возгорания. Дым, поднятый ими в стратосферу (на высоту 10–50 км), распространяется по планете, разрушает озоновый слой и влияет на климат.

«Мы знаем, что они могут затрагивать обширные регионы, а то и целое полушарие», — говорит Дэвид Петерсон (David Peterson), учёный из Военно-морской исследовательской лаборатории США в Монтерее, руководитель кампании.

Фото: NASA

До сих пор учёные собрали лишь единственный образец свежего дыма в стратосфере над пирокумулонимбусом. Все остальные данные получены случайно — самолёты, летевшие по другим задачам, проводили так называемые «тесты на запах», измеряя задымлённость на больших высотах. «На этот раз это будет собственная миссия», — отмечает Петерсон.

Пирокумулонимбусы впервые зафиксировали со спутников в 1998 году, но серьёзное внимание они привлекли только в 2017 году, когда пожары на северо-западе Тихоокеанского региона США выбросили в стратосферу такой объём дыма, что частицы оставались в воздухе несколько лет. Спустя 2 года лесные пожары в Австралии подняли вверх настолько огромные массы дыма, что по объёму они сопоставимы с извержением вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году — одним из крупнейших в XX веке. В 2026 году, по мере того как пожары бушуют по Европе, во Франции, по-видимому, впервые наблюдался пирокумулонимбус, а на западе США их зафиксировано уже несколько.

Фото: Alexandra Witze / Nature

Данных пока недостаточно, чтобы однозначно ответить на главный вопрос: появляются ли «огненные облака» чаще из-за глобального изменения климата. В ряде регионов, например на западе США, научный консенсус говорит о том, что более тёплые и сухие условия, усиленные изменением климата, делают экстремальные пожары всё более частыми. Но для формирования пирокумулонимбусов нужен и определённый набор погодных условий.

«Сейчас мы находимся в ситуации острого дефицита данных», — говорит Джошуа Шварц, химик из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), участник миссии INSPYRE.

Ответ на этот вопрос имеет прямое значение для понимания климата. Частицы дыма в стратосфере рассеивают солнечный свет и могут вызывать охлаждающий эффект, сопоставимый с извержением среднего вулкана. Одновременно они поглощают солнечный свет и нагревают стратосферу, что может менять погодные паттерны и поднимать дым ещё выше, где он разрушает озон.

В 2025 году Яовэй Ли (Yaowei Li), атмосферный химик из Массачусетского технологического института, с коллегами установил, что крупные частицы дыма от пирокумулонимбусов оказывают на охлаждение поверхности Земли значительно больший эффект, чем частицы от обычных лесных пожаров. Учитывая масштаб пожарного сезона на западе Северной Америки, участник миссии Нил Ларо, атмосферный учёный из Университета Невады в Рино, не опасается нехватки целей: «Хорошо это или плохо, но объектов для наблюдений будет предостаточно».