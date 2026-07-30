На четвёртом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 смонтировали первое крупногабаритное оборудование

Пресс-служба Росатома сообщила, что на строящемся энергоблоке №4 Ленинградской АЭС-2 смонтировано первое крупногабаритное оборудование — корпус устройства локализации расплава. Сложная операция была выполнена на три месяца раньше установленного графиком срока, подчеркнули в Росатоме. Стальную конструкцию весом 157 тонн установили за одну смену (8 часов) с использованием тяжёлого гусеничного крана.

Фото: Ленинградская АЭС

Так называемая «ловушка расплава» — это уникальная разработка российских атомщиков и одна из важнейших систем безопасности АЭС, отмечают в Росатоме. Она служит для локализации расплава активной зоны ядерного реактора в тяжёлых авариях с проплавлением корпуса реактора. «Ловушка» принимает и охлаждает расплав материалов активной зоны, внутрикорпусных устройств и корпуса реактора вплоть до полной кристаллизации.

Монтаж элементов «ловушки расплава» осуществляется поэтапно, по мере готовности строительных конструкций шахты реактора. Специалистам ещё предстоит смонтировать дополнительное оборудование весом почти 600 тонн: блоки наполнителя, площадку обслуживания, ферму-консоль и нижнюю плиту. Все эти изделия уже доставлены на стройплощадку, полностью смонтировать их планируют в 2027 году. Завершение монтажа всех элементов «ловушки расплава» позволит начать подготовку к монтажу корпуса реактора, намеченному на 2029 год.

Сооружение энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС стартовало в 2022 году для замещения мощностей энергоблоков №3 и №4 с реакторами РБМК-1000. Планируется, что ежегодная выработка электроэнергии каждого из новых энергоблоков составит свыше 8,5 млрд кВтч, что позволит полностью обеспечить жителей Северо-Западного региона светом и теплом.