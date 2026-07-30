Китай вырвался вперед в гонке ИИ: страна стала мировым лидером по патентам на генеративный искусственный интеллект

Шесть из десяти ведущих мировых заявителей на патенты в области генеративного искусственного интеллекта имеют штаб-квартиры в Китае

Государственное управление интеллектуальной собственности Китая опубликовало новую статистику, согласно которой страна сохраняет мировое лидерство по числу патентов в области генеративного искусственного интеллекта.

В 2024 и 2025 годах китайские разработчики зарегистрировали более 43 тысяч семейств патентов, связанных с генеративным ИИ, а среднегодовой темп роста в этом направлении достиг 64%. При этом шесть из десяти крупнейших мировых заявителей патентов в этой сфере базируются именно в Китае.

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По состоянию на конец июня 2026 года патенты в таких направлениях, как искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные, составляли 16,5% всех действующих патентов на изобретения в стране. Общее количество патентов достигло 2,36 млн. Только за первое полугодие китайские власти выдали 453 тысячи новых патентов на изобретения.

Власти также отмечают, что свыше 19 тысяч компаний в первом полугодии получили льготное финансирование по программам, связанным с защитой патентов и товарных знаков. По прогнозам, к 2025 году Китай поднимется на 10-е место в Глобальном индексе инноваций, улучшив свои позиции сразу на 25 строчек по сравнению с результатом десятилетней давности.