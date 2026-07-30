«Холодные» звонки теряют силу: компании стали реже обзванивать клиентов без повода, а разговоры неожиданно стали намного длиннее

Система маркировки входящих звонков заметно изменила поведение компаний, которые связываются с клиентами по телефону, о чем пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили в «Мегафоне», с начала 2026 года количество «холодных» обзвонов сократилось почти на 25%. Одновременно средняя продолжительность разговоров выросла более чем наполовину, что говорит о переходе бизнеса к более осмысленному общению.

По данным оператора, маркировка сделала массовые короткие обзвоны менее эффективными. Число соединений, которые длились не более трех секунд, уменьшилось на 23%. Вместо большого количества быстрых вызовов компании все чаще предпочитают точечные контакты с потенциальными клиентами, уделяя больше времени каждому разговору.

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Самые заметные изменения произошли среди малого и среднего бизнеса. Здесь число «холодных» звонков сократилось на 60%, а средняя длительность общения увеличилась на 110%. У крупных компаний количество коротких вызовов снизилось на 46%, а продолжительность разговоров выросла почти на столько же.

Исключением стал микробизнес, где число коротких спам-звонков увеличилось вдвое. Однако на его долю приходится менее 1% всех вызовов, поэтому на общую картину это практически не повлияло.