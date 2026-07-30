Google проиграла первый бой за данные: суд отказался закрыть поисковую выдачу от ИИ

Иск против сервиса SerpApi по закону об авторском праве отклонён, однако Google уже готовит новую версию жалобы

Google подтвердила, что не откажется от судебной борьбы с сервисом SerpApi, несмотря на недавнее поражение в суде. Компания подала иск ещё в декабре 2025 года, обвинив SerpApi в обходе механизмов защиты поисковой выдачи и продаже доступа к данным Google через собственный API. Однако на прошлой неделе суд на ранней стадии отклонил иск, указав, что Google не смогла доказать своё право подавать требования по Закону США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

Google утверждала, что SerpApi нарушает защиту результатов поиска, в том числе информационных блоков Knowledge Panel, где могут отображаться материалы, лицензированные у правообладателей. Суд, однако, отметил, что сама Google не является владельцем авторских прав на содержимое поисковой выдачи и не показала, что действует от имени правообладателей. При этом компании предоставили 21 день на подготовку исправленной версии иска. Представитель Google Хосе заявил, что компания воспользуется этой возможностью и продолжит защищать свои сервисы и партнёров от несанкционированного доступа.

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Разбирательство затрагивает и Reddit, которая ранее подала против SerpApi похожий иск, также ссылаясь на DMCA. По мнению старшего юридического консультанта организации Public Knowledge Мередит Роуз, решение по делу Google создаёт серьёзные риски и для позиции Reddit, поскольку площадка также не является владельцем авторских прав на материалы, отображаемые в поисковой выдаче Google. Суду теперь предстоит определить, даёт ли соглашение между Google и Reddit право защищать такой контент через механизмы DMCA.

SerpApi называет иски Google и Reddit попыткой установить контроль над открытым интернетом и ограничить доступ к публичной информации. Компания утверждает, что её сервис продолжает расти, несмотря на судебные разбирательства, а среди клиентов остаются крупные технологические компании, включая Nvidia, Uber и Adobe.

Исход этих процессов может стать прецедентом для всего рынка: он определит, насколько владельцы платформ смогут использовать законодательство об авторском праве для ограничения массового сбора общедоступных данных, которые активно применяются при обучении систем искусственного интеллекта.