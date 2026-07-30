Даже после самого успешного полёта Starship главный барьер остался: теплозащита всё ещё не готова к быстрому повторному запуску

Авторы анализа во главе с создателем теплозащиты Crew Dragon считают, что керамические плитки SpaceX позволяют безопасно возвращать корабль, но не обеспечивают его быструю и дешёвую повторную эксплуатацию

13-й испытательный полёт Starship подтвердил заметный прогресс программы SpaceX: корабль успешно пережил вход в атмосферу, выполнил управляемый спуск и приводнение, а следующий запуск уже может включать выход на орбиту, вывод спутников и попытку возвращения к стартовой башне.

Однако опубликованный анализ бывшего инженера Исследовательского центра Эймса NASA (NASA Ames Research Center) Дэна Раски, одного из создателей теплозащитного материала PICA для Crew Dragon, бывшего астронавта NASA Чарльза Камарды и Чарльза Миллера, руководившего командой по вопросам NASA при администрации Трампа, утверждает, что ключевая проблема Starship остаётся нерешённой.

Авторы проанализировали кадры SpaceX после приводнения в Индийском океане и обратили внимание на светлые полосы, проходящие вдоль стыков керамических плиток теплозащиты. По их мнению, это может свидетельствовать о проникновении раскалённых газов между плитками. Кроме того, на опубликованных материалах заметны трещины и повреждения отдельных элементов.

Несмотря на это, теплозащита выполнила свою основную задачу — корабль благополучно выдержал возвращение через атмосферу.

Фото: SpaceX

По мнению авторов анализа, проблема заключается не в самом возвращении Starship, а в его подготовке к следующему полёту. Если после каждого запуска потребуется длительный осмотр и ремонт примерно 18 000 керамических плиток, то добиться полной и быстрой многоразовости не удастся.

Именно с похожей проблемой, напоминают авторы анализа, десятилетиями сталкивалась программа Space Shuttle: теплозащита работала, но её обслуживание делало повторные полёты дорогими и медленными. При этом стальной корпус Starship способен выдерживать нагрев до 800 °C даже при локальной потере плиток, что даёт SpaceX больше запаса прочности, чем было у шаттлов.

Илон Маск ранее сам называл полностью многоразовую теплозащиту «самой большой оставшейся проблемой Starship».

SpaceX уже разрабатывает новые материалы, совершенствует конструкцию плиток и способы их крепления. Однако авторы анализа считают, что нынешняя архитектура остаётся развитием подхода времён Space Shuttle. По их оценке, такой архитектуры может хватить для регулярных запусков спутников Starlink, но для сотен или тысяч дешёвых запусков в год — именно такие темпы необходимы для лунных и марсианских программ, орбитальных дата-центров и космических солнечных электростанций — потребуются новые технологии теплозащиты. Одновременно авторы призывают NASA возобновить исследования теплозащитных материалов для возвращения аппаратов с орбиты, поскольку, как отмечается в работе, подобных фундаментальных программ агентство не финансировало уже около 30 лет.