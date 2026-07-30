Все премьеры под рукой: «Кинопоиск» объединил рекомендации разных стримингов

Команда «Кинопоиска» обновила мобильное приложение, добавив персональные витрины стриминговых сервисов. Новый раздел помогает пользователям быстрее находить фильмы, сериалы и премьеры на тех площадках, которыми они пользуются чаще всего. Витрины размещены на главном экране приложения, а их порядок формируется с учетом подписок и отмеченных пользователем сервисов.

Изображение: «Кинопоиск» / Яндекс

Сейчас доступны подборки для «Амедиатеки», Start, «Иви», Kion, Okko, Wink, Premier, Netflix, Apple TV, а также ряда российских телеканалов. В дальнейшем список планируется расширить.

Рекомендации формируются на основе истории просмотров, оценок, списка «Буду смотреть» и другой активности пользователя. Для части проектов доступен мгновенный переход к просмотру на «Кинопоиске» или у партнера, а для остальных предусмотрены ссылки на страницу фильма или сериала с информацией о том, где его можно посмотреть.

Обновление стало развитием кросс-стриминговой системы рекомендаций сервиса. Пользователи могут отслеживать новинки разных платформ, узнавать даты премьер и сохранять интересующие проекты. Когда выбранный фильм или сериал станет доступен в кинотеатрах либо на цифровых площадках, приложение отправит соответствующее уведомление.