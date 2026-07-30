Спамеры сменили тактику: в Яндексе сообщили о всплеске адресных почтовых атак

В первой половине 2026 года злоумышленники стали реже использовать массовые почтовые рассылки, переходя к небольшим адресным кампаниям, распределенным по времени. Такие письма должны выглядеть менее подозрительно, однако значительная их часть по-прежнему блокируется еще до доставки, сообщили в «Яндекс 360».

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

За год объем обработанной электронной почты вырос на 12% и достиг 50 млрд сообщений. При этом число вредоносных писем, остановленных на этапе проверки, увеличилось на 73%, а еще 5,7 млрд сообщений автоматически отправлены в папку со спамом.

Почти половина нежелательных писем была связана с попытками похищения персональных данных. Количество фишинговых атак выросло на 45%, а случаев подмены адреса отправителя — на 50%, примерно до 20 млн. Кроме того, мошенники стали чаще маскировать письма под уведомления государственных организаций и известных компаний, а доля сообщений с вложениями увеличилась на треть. Для выявления подобных угроз «Яндекс 360» применяет технологии анализа изображений, повторную проверку писем после доставки и алгоритмы, оценивающие тысячи признаков каждого сообщения.