Кроссовер Jeland J6 разрешили использовать в такси по всей России и включили в госпрограмму льготного лизинга

Компактный кроссовер Jeland J6 вошел в официальный перечень автомобилей, допущенных к работе в качестве легкового такси. Одновременно модель стала участником государственной программы льготного лизинга, которая распространяется на версии с передним приводом. Благодаря этому юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести автомобиль с государственной субсидией, покрывающей 10% его стоимости и засчитываемой в первоначальный взнос по договору лизинга.

Изображение: Jeland

В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи Jeland J6 разрешено использовать в тарифе «Комфорт», а в других российских городах — в категории «Комфорт+».

Среди особенностей модели производитель выделяет независимую заднюю подвеску, просторный салон и вместительный багажник объемом до 1180 литров при сложенных задних сиденьях. Автомобиль оснащен мультимедийной системой с крупным дисплеем и системой кругового обзора 540° с режимом «прозрачного шасси», облегчающим маневрирование. Производство Jeland J6 по полному циклу организовано на предприятии холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге.