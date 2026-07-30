В Max появилась полная статистика по строительству и рынку жилья России

Новый чат-бот в мессенджере Max объединил официальную статистику о строительстве и рынке недвижимости в России. Сервис «Дома и цифры», созданный ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», предоставляет данные по стране, регионам и городам с населением свыше 100 тысяч человек.

Изображение: ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»

Пользователи могут выбрать интересующую территорию и нужный показатель, после чего бот сформирует справку или подготовит таблицу для выгрузки. В базе собраны сведения о вводе жилья, стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, ипотечном кредитовании, продажах новостроек, проектах комплексного развития территорий, а также ключевые социально-экономические показатели.

По данным разработчиков, при создании сервиса учитывались предложения банков и девелоперов, которые помогли определить наиболее востребованные показатели. Предполагается, что инструмент будет полезен застройщикам при оценке новых рынков, банкам — для анализа рисков, а аналитикам и журналистам — для быстрого доступа к официальной статистике. Для начала работы требуется найти чат-бота «Дома и цифры» по нику @pdminstroy_bot в Max.