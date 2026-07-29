В России не хватает специалистов по ИИ и серверов с графическими процессорами для работы этих технологий, согласно новому исследованию OrionSoft

79% организаций испытывают дефицит специалистов, а у 91% нет серверов

Большинство российских компаний пока не готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта, несмотря на высокий интерес к технологии.

К такому выводу пришли аналитики OrionSoft, которые оценили индекс готовности ИИ-инфраструктуры отечественных организаций по итогам первого полугодия 2026 года. Он составил всего 38 баллов из 100, что указывает на начальную стадию формирования необходимой инфраструктуры.

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Согласно исследованию, 79% опрошенных компаний признали, что испытывают нехватку специалистов по искусственному интеллекту. Еще более серьезной проблемой оказалось отсутствие вычислительных мощностей: у 91% участников опроса нет серверов с графическими процессорами, необходимых для обучения и запуска современных ИИ-моделей. В исследовании приняли участие представители 100 российских организаций, преимущественно крупного бизнеса.

Несмотря на существующие ограничения, компании продолжают внедрять ИИ. У 28% организаций уже реализуются один-два проекта, а еще у 21% — более двух. Около трети респондентов пока только планируют запуск подобных инициатив.