Tesla скупает все электричество еще одной солнечной электростанции: компания обеспечит энергией свои заводы и ИИ-центры

Tesla заключила долгосрочное соглашение с компанией Zelestra о покупке всей электроэнергии, которую будет производить строящаяся солнечная электростанция Lumen Farm на северо-востоке Техаса. Мощность объекта составит 140 МВт, строительство планируется начать в 2027 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год.

Стоимость контракта стороны не раскрывают, как и то, на какие именно объекты будет направляться полученная энергия. Однако Zelestra подтвердила, что Tesla приобретет весь объем выработки станции. Электроэнергия будет использоваться для покрытия растущих потребностей компании в Техасе, где расположены Gigafactory Texas и вычислительные мощности, задействованные в проектах по развитию искусственного интеллекта.

Фото Tesla

Это уже второй совместный проект Tesla и Zelestra. В 2024 году компании подписали соглашение о поставках электроэнергии общей мощностью 57 МВт от трех солнечных электростанций в испанском регионе Кастилия — Ла-Манча. Новый контракт стал первым партнерством Tesla и Zelestra на территории США. По словам генерального директора Zelestra в США Фила Норта, расширение сотрудничества подтверждает способность компании реализовывать крупные энергетические проекты для международных клиентов в разных странах.

Как уже сообщалось, Tesla заключила долгосрочное соглашение с компанией ContourGlobal на покупку 90% всей вырабатываемой электроэнергии проекта Sterling, который строится в американском штате Аризона