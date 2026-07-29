Tesla обеспечила себя «зеленой» энергией на годы вперед: компания забронировала 90% мощности гигантской солнечной электростанции в Аризоне

Tesla заключила долгосрочное соглашение с компанией ContourGlobal на покупку 90% всей вырабатываемой электроэнергии проекта Sterling, который строится в американском штате Аризона. Комплекс объединяет солнечную электростанцию мощностью 509 МВт и аккумуляторную систему на 360 МВт. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Оставшиеся 10% выработки ContourGlobal намерена реализовывать самостоятельно на энергетическом рынке. Хотя срок контракта официально не называется, подобные соглашения обычно заключаются на 10–15 лет.

Фото Tesla

Это позволит Tesla обеспечить себя возобновляемой электроэнергией как минимум до конца 2030-х годов. Для ContourGlobal, принадлежащей инвестиционной компании KKR, проект Sterling является крупнейшим объектом возобновляемой энергетики в портфеле. Компания приобрела его в конце 2024 года.

Электростанция будет подключена к сети Western Area Power Administration, что позволит поставлять электроэнергию не только в Аризоне, но и на рынок Калифорнии. Система хранения энергии рассчитана на четыре часа работы и способна накопить примерно 1440 МВт•ч, благодаря чему солнечная энергия сможет подаваться в сеть даже после захода солнца.

