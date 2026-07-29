Сферы Дайсона оказались иллюзией: «Джеймс Уэбб» развеял надежду на следы инопланетян

Аномальное инфракрасное излучение двух звёзд-кандидатов исходило не от мегаструктур, а от галактик, выстроившихся на одной линии видимости со звёздами

Астрономы, используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), опровергли существование сфер Дайсона [гипотетических мегаструктур, поглощающих энергию звёзд] вокруг двух объектов, ранее считавшихся самыми перспективными кандидатами.

В рамках четвёртого этапа проекта «Гефест» (Project Hephaistos) учёные выяснили, что «избыточное инфракрасное излучение, похожее на отработанное тепло инопланетных технологий», на самом деле исходит от фоновых галактик.

Ранее телескоп WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) из-за низкого углового разрешения зафиксировал у двух холодных красных карликов аномальный избыток тепла в средних инфракрасных диапазонах. Команда проекта «Гефест» отобрала эти звёзды из 5 миллионов объектов, так как по законам термодинамики любая мегаструктура, поглощающая свет, должна переизлучать его в виде инфракрасного свечения. Из-за размытия изображений телескопом WISE звезда и галактика слились в один источник, создав оптическую иллюзию присутствия технологических маркеров.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Инструмент MIRI (прибор среднего инфракрасного диапазона) на борту JWST с высоким разрешением показал, что инфракрасный поток исходит не от самих звёзд, а от объектов, удалённых от них на проекции около 1 угловой секунды. У кандидата D фоновым объектом оказалась редкая галактика типа Hot DOG (Hot Dust-Obscured Galaxy), чей спектр показал красное смещение (удаление объекта из-за расширения Вселенной) около 0,922. Активное ядро этой галактики, разогретое сверхмассивной чёрной дырой, нагревает огромные облака пыли до температуры около 92 кельвинов, что и давало характерный сигнал.

С кандидатом E ситуация оказалась сложнее: его фоновый объект представляет собой запылённую галактику с интенсивным звездообразованием на красном смещении около 0,410, где пыль нагрета до 67 кельвинов. Один из ярких узлов этой галактики почти идеально совпал с положением звезды, полностью поглотив её свет на длинах волн 10 и 15 микрометров. Чтобы выделить поток самой звезды из этого смешивания сигналов, астрофизикам пришлось анализировать дифракционные лучи JWST — длинные лучи, придающие звёздам на снимках телескопа знаменитый «шиповатый» вид.

Несмотря на то, что следы внеземных технологий не подтвердились, исследование дало астрономии строгий метод отсечения космических помех. Учёные выяснили, что предыдущие оценки вероятности случайного наложения галактик на изучения звёзд оказались слишком оптимистичными. Для будущих поисков сфер Дайсона предложено на раннем этапе анализировать смещение центроидов (геометрических центров источников света) между оптическими и инфракрасными данными, а также использовать радиоинтерферометрию для исключения фоновых галактик.

Обнаруженные системы представляют ценность и для внегалактической астрономии. Близко расположенные к ярким инфракрасным галактикам М-карлики могут служить естественными «опорными звёздами» для систем адаптивной оптики наземных обсерваторий. Это позволит будущим телескопам, таким как ELT (Extremely Large Telescope), компенсировать атмосферные искажения и изучать далёкие пыльные галактики с беспрецедентным разрешением.