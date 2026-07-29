Коммерческая станция Starlab избавится от перебоев со связью: SES обеспечит непрерывный канал через спутники средней орбиты

Архитектура на базе созвездия O3b mPOWER решит проблему периодической потери сигнала, характерную для низкоорбитальных аппаратов, и обеспечит доступ к телеметрии в реальном времени

Коммерческая космическая станция Starlab получит непрерывную, защищённую связь с минимальной задержкой на протяжении всего жизненного цикла благодаря партнёрству с компанией SES Space & Defense. Дочернее предприятие SES заключило соглашение на разработку коммуникационной архитектуры, которая устранит характерные для низкоорбитальных космических аппаратов перебои в соединении, обеспечивая экипажу и наземным диспетчерам доступ к данным миссии в режиме реального времени.

Решение базируется на услугах ретрансляции LEO Relay Services (LRS) от SES, которые работают через созвездие спутников связи O3b mPOWER, расположенных на средней околоземной орбите (MEO).

Starlab, создаваемая в рамках программы NASA Commercial Low Earth Orbit Development (CLD) по разработке коммерческих низкоорбитальных станций, выбрала интегрированную мультиорбитальную архитектуру. Эта система будет ретранслировать данные со станции на наземные сети через спутники MEO, что позволит преодолеть ограничения прямой видимости, из-за которых низкоорбитальные объекты теряют сигнал при прохождении за горизонт.

Источник: Starlab Space

Коммуникационная система стала результатом совместной инженерной программы, реализованной в 2025 и 2026 годах. В этот период компании моделировали характеристики связи на орбите, тестировали терминалы и синхронизировали архитектуру ретрансляции с конструктивными и эксплуатационными особенностями станции.

Интегрированная архитектура спроектирована с запасом масштабируемости под будущие ретрансляционные мощности и терминалы связи следующего поколения. Услуги SES должны заработать с момента запуска Starlab и расширяться на протяжении всего срока службы станции.