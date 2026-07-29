«Я старался не сойти с ума». Руководитель подразделения беспилотных автомобилей Tesla описал пугающие условия тестирования роботакси

Бывший менеджер Tesla, руководивший тестовым парком автомобилей с функцией «полностью автономного вождения» в Хьюстоне, утверждает в иске, что из-за нехватки персонала автомобили стали «опасными на дорогах общего пользования».

Менеджер Хавьер Медрано подал иск о незаконном увольнении в федеральный суд Хьюстона, а содержание иска было обнародовано на этой неделе. Он руководил автопарком до того, как Tesla запустила в городе беспилотное «роботакси».

Медрано говорит, что к середине 2024 года он стал единственным операционным менеджером этой программы в Хьюстоне. Затем Tesla увеличила его нагрузку, с 15 автомобилей и операторов до 38.

В жалобе говорится об «опасном соотношении операторов к менеджерам 38:1», которое значительно превысило установленный Tesla «базовый уровень безопасности 15:1». В других городах, где проводились испытания, было несколько лидеров по безопасности. В Хьюстоне таким был Медрано.

В его обязанности входил просмотр видеозаписей с камер, проведение еженедельных патрулирований и расследование инцидентов. Для 38 машин, работающих круглосуточно, это не та работа, которую может выполнить один человек. По его словам, результатом стал «сбой в системе контроля безопасности и крайнее истощение».

Изображение Tesla/electrek

Согласно документам, водители-испытатели работали в среднем от 60 до 80 часов в неделю и оставались на связи даже в выходные. Медрано прямо описывает свое состояние: «Я старался не сойти с ума от недосыпа и неправильного питания». Он говорит, что отправил запрос на отпуск в марте 2025 года.

Затем произошёл инцидент. 30 марта 2025 года в 2:05 утра один из тестовых беспилотных автомобилей сбил прохожего. Медрано получил экстренный вызов, но, по его словам, он был настолько измотан, что «обрабатывал телефонный звонок, находясь в состоянии физического сна», и дал небезопасные указания. Позже он заявил, что «ничего не помнит». Оператор оставался на месте происшествия около часа.

По словам Медрано, когда в феврале 2025 года он поднял вопросы, касающиеся нехватки персонала, руководство вместо найма новых сотрудников поставило ему ультиматум по поводу его работы. Он утверждает, что представитель отдела кадров посоветовал ему поставить телефон в режим «Не беспокоить», вместо того чтобы решить проблему с нехваткой персонала.

Компания Tesla уволила Медрано 1 мая 2025 года. Согласно жалобе, директор по автопилоту обвинил его в несоблюдении правил делегирования полномочий.

После его увольнения Tesla повысила одного из его подчиненных до этой должности и привлек еще двух руководителей групп из Далласа. Таким образом, помощь, о которой он, по его словам, просил, появилась сразу после его ухода.

Медрано, который сам подал жалобу, теперь работает в конкурирующей компании по производству электромобилей. Он добивается восстановления на работе, выплаты задолженности по заработной плате и компенсации ущерба. Компания Tesla не ответила на запрос о комментарии.