Илон Маск назвал сроки высадки людей на Марсе — вдвое раньше оценки NASA

Люди смогут отправиться на Красную планету через 5–7 лет

Илон Маск заявил, что высадка людей на Марс планируется уже примерно через пять–семь лет.

Высадка людей на Марсе ожидается примерно через 5-7 лет. Марсоход — на несколько лет раньше. Илон Маск

Такое заявление он сделал, комментируя видеозапись с выступлением главы NASA, который оценил сроки первой пилотируемой экспедиции значительно осторожнее — примерно в 10–15 лет после предполагаемой высадки астронавтов на Луну в 2028 году.

Изображение Midjourney

По мнению руководителя NASA, для реализации пилотируемой марсианской программы потребуется развитие новых технологий, включая ядерные двигательные установки, что неизбежно увеличит сроки подготовки. Маск, напротив, придерживается более оптимистичного сценария и считает, что человечество сможет добраться до Марса заметно быстрее.

Прогноз главы SpaceX соответствует текущим планам компании по программе Starship. Согласно им, первые беспилотные грузовые миссии к Марсу могут стартовать не раньше 2028 года.

Ранее в сети опубликованы впечатляющие кадры с беспилотника, запечатлевшие Starship после испытательного полета IFT-13, состоявшегося 24 июля 2026 года.