ИИ принёс бизнесу меньше денег, чем ожидали: 95% компаний не увидели отдачи

Предварительный отчёт MIT NANDA (Networked Agents and Decentralized Architecture) "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025" показал, что 95% организаций из исследованной выборки не получили измеримой отдачи от внедрения генеративного ИИ. При этом 5% интегрированных пилотных проектов, по данным авторов отчёта, смогли принести миллионы долларов. Исследование проводилось на фоне оценки корпоративных вложений в GenAI на уровне $30–40 млрд.

Авторы отчёта изучили более 300 публично раскрытых инициатив с использованием ИИ, провели структурированные интервью с представителями 52 организаций и собрали ответы 153 руководителей высшего звена на 4 отраслевых конференциях. Полученные данные относятся именно к этой исследовательской выборке, а не ко всем корпоративным ИИ-проектам. Названия компаний и цитаты участников были обезличены.

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В MIT NANDA связывают разрыв между ожиданиями и результатами прежде всего не с качеством моделей или регулированием, а с проблемами внедрения.

Среди основных причин названы нестабильные рабочие процессы, ограниченная способность систем сохранять контекст и учитывать обратную связь, а также слабая связь решений с ежедневными задачами сотрудников. Более 80% организаций из отчёта изучали или запускали пилоты универсальных инструментов вроде ChatGPT и Copilot, однако только 5% рассмотренных специализированных корпоративных систем для отдельных задач дошли до промышленной эксплуатации.

Отдельно отчёт отмечает различия между подходами к разработке. В исследованной группе решения, созданные при участии внешних партнёров, достигали стадии внедрения примерно в 67% случаев, тогда как внутренние разработки — примерно в 33%. При этом авторы подчёркивают, что компании по-разному определяли успех проектов, а обнаруженная связь ещё не доказывает, что привлечение внешних подрядчиков само по себе приводит к лучшим результатам.