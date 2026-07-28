Всего 10% российских компаний смогли полностью перейти на отечественные системы хранения данных

Российский бизнес постепенно переходит на отечественные системы хранения данных и объектные хранилища S3, однако процесс импортозамещения пока остается незавершенным. Согласно опросу портала «ИТ-инфраструктура», в котором приняли участие 200 руководителей ИТ-подразделений компаний из финансовой, энергетической, транспортной, торговой и технологической отраслей, полностью перейти на российские платформы смогли только 10% организаций.

Еще 35% компаний находятся в процессе миграции, а 15% собираются начать переход в течение ближайшего года. При этом 21% участников опроса заявили, что пока не нашли отечественные решения, которые смогли бы полностью заменить зарубежные продукты по возможностям. Еще 19% компаний не планируют переходить на российские системы хранения данных.

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Главными причинами перехода стали требования регуляторов, которые назвали 68% респондентов, а также желание снизить зависимость от иностранных поставщиков — такой ответ дали 63% участников. Еще 45% компаний указали на проблемы с поставками зарубежного оборудования и компонентов.

При этом технологический суверенитет оказался важным фактором только для 23% опрошенных, а коммерческая выгода — лишь для 7%.

