Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру

Россия продолжает поддерживать связь с руководством Telegram по вопросу восстановления полноценного доступа к мессенджеру. Как пишет Коммерсантъ, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, переговоры не прекращались, однако заметного продвижения пока нет, поскольку со стороны Telegram не наблюдается высокой активности.

«Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет», — уточнил представитель Кремля.

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Тема возможного возвращения Telegram к полноценной работе обсуждается уже несколько месяцев. Еще в июне заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что сервис способен полностью урегулировать ситуацию по аналогии с Roblox. Для этого, по его словам, администрации платформы необходимо выполнить требования российских регуляторов, которые применяются и к другим зарубежным интернет-сервисам.

Проблемы с доступом к Telegram в России начались в середине февраля 2026 года. Тогда власти объяснили ограничения отказом компании сотрудничать с российскими ведомствами и соблюдать требования законодательства, включая меры по удалению запрещенного контента.