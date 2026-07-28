«Это тот самый момент». Сэм Альтман заявил, что человечество достигло сингулярности

Он заявил, что ждал этого всю свою жизнь

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество вступило в сингулярность ИИ — точку, когда искусственный интеллект превзойдет наши возможности прогнозирования или управления им.

«Сейчас мы находимся в сингулярности, — сказал он в свежем подкасте Relentless от 25 июля — Это тот самый момент».

Сингулярность часто рассматривается как точка, в которой искусственный интеллект превосходит человеческий интеллект и начинает развиваться такими темпами, которые людям трудно предсказать или контролировать.

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На прошлой неделе ИИ-агент, работающий на основе новейших моделей OpenAI взломал наборы данных в Hugging Face, другой компании, занимающейся ИИ, чтобы решить задачу, предназначенную для проверки навыков взлома. Генеральный директор Hugging Face назвал это «беспрецедентным».

Альтман сказал в подкасте, что всего десять лет назад так называемая сингулярность все еще казалась далекой и невероятной мечтой — чем-то, что он и его коллеги могли бы непринужденно обсудить за обедом.

«Сейчас мы действительно переживаем тот самый момент, о котором раньше говорили за обеденным столом совсем несерьёзно, — сказал он. — Я ждал этого всю свою жизнь, и я думаю, что это будет невероятно, очень позитивно и потрясающе для всего мира».



