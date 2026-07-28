МТС добавил «SOS-кнопку» и связь при нулевом балансе для детей

Новые решения позволяют ребенку быстро отправить родителям сигнал с геолокацией и сохраняют возможность связи даже при нулевом или отрицательном балансе

Оператор МТС представил новые бесплатные сервисы для повышения безопасности детей. Одна из новинок — «SOS-кнопка», которую можно разместить на главном экране смартфона через приложение «Мой МТС». При нажатии ребенок отправляет родителю сигнал с просьбой связаться и передает свою геолокацию. Это может помочь в ситуациях, связанных с потерей, угрозой, травлей или попытками мошенничества.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Вторая возможность — «Всегда на связи». При нулевом или отрицательном балансе связь не блокируется сразу: в течение 30 дней ребенку доступны 20 минут звонков и 20 SMS для общения с участниками «Семейной группы», а родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет. Сервис также действует в 12 популярных у российских туристов странах.

По данным опроса МТС, для 56% родителей главным критерием при выборе детского тарифа остается возможность поддерживать связь с ребенком независимо от баланса. Также востребованы инструменты защиты от нежелательного контента и доступная стоимость услуг. Новые сервисы доступны бесплатно пользователям «Семейной группы» и тарифов линейки Junior.