В России появилась новая комплектация Tenet T8 — с панорамной крышей

Российский автомобильный бренд Tenet представил новую комплектацию пятиместного флагманского кроссовера T8. Теперь, кроме комплектации «Актив», которая продаётся с 1 июля, можно приобрести версию «Прайм» с расширенным набором опций. Tenet T8 в комплектации «Прайм» включает панорамную крышу с люком и шторкой, атмосферную подсветку салона, электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук и салонные зеркала с подсветкой.

Фото: пресс-служба Tenet

Модель Tenet T8 оснащена турбированным двигателем объёмом 1,6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Минимальный расход топлива на трассе составляет 6,3 л на 100 км, в городском цикле — 9,6 л на 100 км. Также кроссовер получил мультимедийную систему с 15,6-дюймовым экраном, аудиосистему с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Кроме того, у Tenet T8 предусмотрен голосовой помощник, который активируется кнопкой на руле или командой «Привет, Tenet». С его помощью можно управлять климат-контролем, включать обогрев сидений, открывать и закрывать окна, управлять радио, громкостью музыки и т.д. К тому же, автомобиль оснащён полным зимним пакетом, включая подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цена Tenet T8 в комплектации «Прайм» стартует от 3 199 000 рублей (с учётом различных программ и трейд-ин). Новинка уже доступна в официальных дилерских центрах марки.