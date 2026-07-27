Без взлетной полосы: новый беспилотник «Аэромакс» сможет обследовать до 800 километров за один вылет
Возможности уже подтвердили испытания на объекте нефтедобывающего предприятия в Тюменской области
Группа компаний «Аэромакс» представила новую беспилотную авиационную систему самолетного типа вертикального взлета и посадки «А-5 М/Л». Решение предназначено для мониторинга и обследования протяженной промышленной и транспортной инфраструктуры, проведения геодезических работ, а также фото- и видеосъемки.
Максимальная взлетная масса аппарата составляет до 30 кг, скорость достигает 144 км/ч, а дальность полета — до 800 км. Беспилотник способен выполнять задачи на высоте до 4 тыс. метров и перевозить полезную нагрузку массой до 5 кг. В зависимости от поставленных задач система оснащается камерой высокого разрешения, тепловизором или лазерным сканером. Благодаря вертикальному взлету и посадке аппарат может работать без взлетно-посадочной полосы, в том числе на ограниченных площадках.
Работоспособность новой платформы подтвердили опытно-промышленные испытания в Тюменской области. Во время тестов беспилотник обследовал участок магистрального трубопровода на нефтедобывающем предприятии и выполнил аэрофотосъемку, материалы которой использовались для оценки состояния линейной инфраструктуры и построения цифровых моделей местности.
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