Zeiss расширяет производство сложнейшей оптики, без которой невозможен выпуск 2-нанометровых чипов

Немецкая Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) объявила о масштабном расширении своего производственного комплекса в Оберкохене. Компания построит около 25 тысяч квадратных метров новых производственных и вспомогательных помещений, где будут выпускаться оптические системы для литографических машин ASML — оборудования, без которого сегодня невозможно производство самых современных микросхем.

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Часть нового комплекса уже начала работу: первые сотрудники приступили к работе в одном из корпусов, а остальные здания будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Расширение имеет стратегическое значение не только для Zeiss, но и для всей мировой полупроводниковой отрасли. Заводы компании в Оберкохене и Вецларе остаются единственными в мире, где производятся оптические колонны для EUV-литографических установок ASML.

Это подтверждает и сама ASML. В своем годовом отчете компания прямо указывает, что объем выпуска литографических машин сегодня ограничен именно производственными возможностями Zeiss SMT. Более того, немецкая компания является единственным поставщиком критически важных оптических компонентов — линз, сверхточных зеркал, осветительных систем и коллекторов. Длительная остановка поставок фактически парализовала бы производство литографических машин ASML.

При этом спрос на такое оборудование продолжает стремительно расти. Ранее ASML сообщила инвесторам, что намерена увеличить выпуск EUV-сканеров Low-NA примерно на 30% уже в 2027 году — с нынешних около 65 установок в год. Аналогичное расширение рассматривается и на 2028 год. Одновременно компания оптимизирует производство: время сборки одного литографического комплекса планируется сократить примерно с 22 до 15–16 недель.

Особенно важным расширение Zeiss становится на фоне начала массового производства систем нового поколения High-NA EUV. Их оптические модули считаются одними из самых сложных инженерных изделий в мире. Одна только оптическая колонна состоит более чем из 40 тысяч деталей и весит около 12 тонн, а система освещения добавляет еще 25 тысяч компонентов и примерно 6 тонн массы.

Изготовление отдельных зеркал занимает несколько месяцев. После производства они проходят проверку в гигантских вакуумных камерах массой свыше 150 тонн, где специалисты измеряют отклонения поверхности с точностью до долей нанометра.

Чтобы ускорить расширение производства, ASML продолжает активно финансировать своего ключевого партнера. По итогам 2025 года объем выданных Zeiss SMT кредитов достиг 1,91 млрд евро, еще 1,19 млрд евро компания перечислила в качестве авансов за будущие поставки оптических систем. Кроме того, стороны заключили дополнительные долгосрочные соглашения о финансировании дальнейшего расширения производственных мощностей.

Инвестиции уже отражаются на результатах бизнеса. По итогам финансового года, завершившегося в сентябре 2025 года, выручка подразделения Zeiss SMT выросла на 23%, достигнув 5,055 млрд евро. Благодаря этому направление стало крупнейшим бизнесом всей группы Zeiss.

Помимо строительства новых мощностей в Оберкохене компания одновременно возводит еще один производственный комплекс в Вецларе, расширяет площади чистых помещений в Россдорфе и открыла инновационный центр в Южной Корее.