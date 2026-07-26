Стартап привлёк $36 млн на расширение ИИ-системы защиты электронной почты

Стартап AegisAI привлёк $36 млн в рамках раунда A для развития платформы защиты электронной почты на основе искусственного интеллекта. По данным компании, общий объём привлечённого финансирования достиг $49 млн.

AegisAI планирует направить средства на расширение автономных агентов обнаружения угроз, развитие корпоративного направления продаж и подготовку к более широкому запуску Vanguard — продукта, который анализирует подозрительные письма. Система должна переходить по подозрительным ссылкам, изучать вложения и формировать отчёт по результатам проверки.

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Компания позиционирует свою платформу как альтернативу традиционным системам фильтрации электронной почты, которые во многом используют правила и признаки угроз. AegisAI подключается к Google Workspace и Microsoft 365 через API и использует языковые модели и набор взаимодействующих ИИ-агентов для анализа смысла сообщений, поведения отправителей, ссылок и других контекстных признаков.

AegisAI основана в 2025 году бывшими сотрудниками подразделения безопасности Google, которые участвовали в разработке продуктов reCAPTCHA, Safe Browsing и Web Risk. Компания вышла из закрытого режима в сентябре 2025 года после привлечения $13 млн посевного финансирования. Заявленные показатели эффективности обнаружения угроз и снижения количества ложных срабатываний основаны на данных самой компании и её клиентов, поэтому независимое сравнение с другими решениями пока не проводилось.