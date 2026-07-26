Совершенно новый Mitsubishi Pajero уже готов — машину показали избранным
Внедорожник оказался «гораздо эффектнее, чем ожидалось»
В преддверии мировой премьеры, ожидаемой осенью 2026 года, Mitsubishi впервые показала практически серийную версию внедорожника Pajero нового поколения ограниченному кругу владельцев и поклонников модели в Японии. Закрытая презентация прошла в рамках ежегодного мероприятия Star Camp 2026. Гостям продемонстрировали автомобиль без камуфляжа и разрешили детально осмотреть его как снаружи, так и внутри. Фото с мероприятия нет, но первые впечатления участников уже появились в Сети.
По словам участников мероприятия, новый Pajero сохранил характер легендарной модели, но при этом стал заметно современнее. Владельцы предыдущих поколений отмечают, что автомобиль выглядит именно так, каким они представляли преемника культового Pajero: с узнаваемыми пропорциями, более выразительной внешностью и значительно более премиальным интерьером.
Особенно высоко гости оценили качество отделки салона, простор и общее ощущение автомобиля. Некоторые участники мероприятия признались, что новинка оказалась «гораздо эффектнее, чем ожидалось», а современные изменения не лишили ее фирменного характера.
Согласно австралийским регистрационным документам, новый Pajero предложат как минимум в четырех комплектациях: GLX, GLS, Exceed и GSR. Кроме того, в будущем Mitsubishi может представить и спортивную модификацию Pajero Ralliart.
В основе нового внедорожника лежит модернизированная рамная платформа пикапа Mitsubishi Triton, однако инженеры существенно переработали конструкцию специально для Pajero. Изменения коснулись кузова, подвески и настроек шасси. Производитель обещает сохранить знаменитые внедорожные способности модели, одновременно сделав ее заметно комфортнее в повседневной эксплуатации.
Официальных данных о двигателях пока нет. По информации отраслевых источников, внедорожник может получить как хорошо знакомый турбодизель от Triton, так и гибридные силовые установки. Последний вариант выглядит особенно вероятным, поскольку Mitsubishi уже объявляла о планах активно расширять линейку гибридных и подключаемых гибридных автомобилей.
Мировая премьера нового Mitsubishi Pajero ожидается осенью 2026 года. Продажи в Австралии должны начаться до конца года, а на рынок Северной Америки внедорожник (под названием Montero) может выйти ближе к 2030 году. Главными конкурентами модели станут Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Patrol.
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