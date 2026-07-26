Совершенно новый Mitsubishi Pajero уже готов — машину показали избранным

В преддверии мировой премьеры, ожидаемой осенью 2026 года, Mitsubishi впервые показала практически серийную версию внедорожника Pajero нового поколения ограниченному кругу владельцев и поклонников модели в Японии. Закрытая презентация прошла в рамках ежегодного мероприятия Star Camp 2026. Гостям продемонстрировали автомобиль без камуфляжа и разрешили детально осмотреть его как снаружи, так и внутри. Фото с мероприятия нет, но первые впечатления участников уже появились в Сети.

Изображение: Mitsubishi

По словам участников мероприятия, новый Pajero сохранил характер легендарной модели, но при этом стал заметно современнее. Владельцы предыдущих поколений отмечают, что автомобиль выглядит именно так, каким они представляли преемника культового Pajero: с узнаваемыми пропорциями, более выразительной внешностью и значительно более премиальным интерьером.

Особенно высоко гости оценили качество отделки салона, простор и общее ощущение автомобиля. Некоторые участники мероприятия признались, что новинка оказалась «гораздо эффектнее, чем ожидалось», а современные изменения не лишили ее фирменного характера.

Согласно австралийским регистрационным документам, новый Pajero предложат как минимум в четырех комплектациях: GLX, GLS, Exceed и GSR. Кроме того, в будущем Mitsubishi может представить и спортивную модификацию Pajero Ralliart.

В основе нового внедорожника лежит модернизированная рамная платформа пикапа Mitsubishi Triton, однако инженеры существенно переработали конструкцию специально для Pajero. Изменения коснулись кузова, подвески и настроек шасси. Производитель обещает сохранить знаменитые внедорожные способности модели, одновременно сделав ее заметно комфортнее в повседневной эксплуатации.

Официальных данных о двигателях пока нет. По информации отраслевых источников, внедорожник может получить как хорошо знакомый турбодизель от Triton, так и гибридные силовые установки. Последний вариант выглядит особенно вероятным, поскольку Mitsubishi уже объявляла о планах активно расширять линейку гибридных и подключаемых гибридных автомобилей.

Мировая премьера нового Mitsubishi Pajero ожидается осенью 2026 года. Продажи в Австралии должны начаться до конца года, а на рынок Северной Америки внедорожник (под названием Montero) может выйти ближе к 2030 году. Главными конкурентами модели станут Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Patrol.