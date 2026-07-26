Опубликованы первые фото совершенно нового Kia Sportage

Фотошпионы впервые засняли на дорожных испытаниях Kia Sportage нового поколения. Несмотря на плотный камуфляж, тестовый прототип уже позволяет составить первое представление о будущем дизайне модели. По предварительным данным, официальный дебют кроссовера может состояться к 2028 модельному году.

Фото: Carscoops

Судя по опубликованным снимкам, Sportage ждет одна из самых масштабных смен внешности за последние годы. Кроссовер получит более угловатый, высокий и «внедорожный» силуэт — в духе Kia Seltos и Telluride.

Фото: Carscoops

Передняя часть станет заметно массивнее. Ожидается, что автомобиль получит крупную решетку радиатора и двухуровневую светодиодную оптику: основные фары расположатся по бокам решетки, а над ними появятся отдельные дневные ходовые огни. Такой дизайн уже становится новой фирменной чертой современных моделей Kia.

Фото: Carscoops

Изменится и профиль автомобиля. На фотографиях хорошо видны расширенные колесные арки, почти горизонтальная линия остекления и менее наклоненные стойки кузова. То есть визуально Sportage приблизится к полноценным внедорожникам.

Что касается задней части машины, то задняя светотехника также станет двухуровневой: основные фонари останутся на привычном месте, а указатели поворота могут разместить ниже, ближе к бамперу. Впрочем, не исключено, что подобное решение используется только на испытательном прототипе.

Фото: Carscoops

Не менее серьезные изменения ожидаются и в салоне. Через стекла удалось рассмотреть новую мультимедийную систему Pleos Connect, которая в зависимости от комплектации может оснащаться экранами с диагональю 12,9, 14,6 и даже 17 дюймов. Также ожидаются полностью цифровая приборная панель, обновленный интерфейс и переработанный блок физических кнопок управления.

С технической точки зрения новый Sportage, вероятно, сохранит тесное родство со следующим поколением Hyundai Tucson. По предварительной информации, модель продолжит предлагаться с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками, которые станут экономичнее и мощнее.