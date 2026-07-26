Океаны теряют кислород: учёные предлагают добавить деоксигенацию в список главных угроз стабильности Земли

Обзор показывает, что сокращение содержания кислорода в морях, реках и озёрах связано со всеми 9 ключевыми процессами, определяющими устойчивость планеты

Быстрая потеря кислорода в океанах и других водных экосистемах может вывести Землю за пределы «безопасного пространства для человечества», говорится в обзоре учёных Института океанографии Скриппса (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego). Авторы предлагают включить содержание растворённого кислорода в систему планетарных границ — научную модель, которая оценивает состояние ключевых процессов, поддерживающих стабильность Земли.

Планетарные границы были предложены в 2009 году и включают 9 процессов: изменение климата, закисление океана, потерю биоразнообразия, загрязнение атмосферы аэрозолями, разрушение озонового слоя, изменение пресноводных ресурсов, изменение землепользования, химическое загрязнение и нарушение биогеохимических циклов (например, круговорота азота).

Авторы обзора показали, что деоксигенация водных систем (снижение содержания растворённого кислорода в океанах, реках, озёрах и прибрежных водах) связана со всеми этими процессами.

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Главные причины потери кислорода — вызванное деятельностью человека потепление, избыток питательных веществ из-за загрязнения и изменения циркуляции воды в глубинах океана. Снижение уровня кислорода нарушает химические и биологические процессы, которые участвуют в регулировании климата, а также угрожает водным организмам — от микроскопических существ до рыб и акул. Морские млекопитающие также могут страдать из-за изменений в пищевых цепях и сокращения доступности добычи.

Авторы исследования отмечают, что деоксигенация не является отдельной проблемой, а усиливает нагрузку на планету из-за остальных факторов. Потеря кислорода влияет на климатические процессы, распространение видов и работу водных экосистем, поэтому учёные предлагают отслеживать её с помощью отдельных показателей и в будущем определить допустимый глобальный предел изменений.

Метаисследование было подготовлено учёными после климатической конференции ООН COP25 в 2019 году. Авторы считают, что включение состояния растворённого кислорода в систему планетарных границ поможет учитывать влияние водных экосистем при оценке устойчивости Земли и разработке мер по сохранению биоразнообразия и снижению последствий изменения климата.