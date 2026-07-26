Огромное расстояние до Марса = карантин от пандемии, защита от цифрового вируса или атаки ИИ с Земли. Илон Маск объяснил, почему человечеству жизненно необходим Марс

Колония на Красной планете поможет сохранить цивилизацию и однажды может привести к встрече с инопланетной жизнью

Илон Маск заявил, что создание постоянного поселения на Марсе значительно снизит риски для человечества, даже если опасности будут исходить с Земли.

По его словам, путешествие до Красной планеты занимает около шести месяцев, что автоматически создает длительный карантин. Благодаря этому смертельно опасная пандемия не сможет мгновенно распространиться между двумя планетами.

Маск также считает, что расстояние между Землей и Марсом способно стать защитой от некоторых технологических угроз. Даже если представить атаку искусственного интеллекта или компьютерного вируса, сигналу потребуется время, которое можно использовать для реагирования и может предотвратить катастрофу.

Даже при движении со скоростью света смертельный компьютерный вирус или атака ИИ потенциально могут быть предотвращены, поскольку Марс находится примерно в 4-20 световых минутах от Земли. Это не означает, что марсианская цивилизация полностью исключает все риски, но это значительно снижает риск исчезновения сознания. Более того, Марс является ступенькой к распространению сознания в пределах нашей Солнечной системы и, в конечном итоге, до миллионов звезд в нашей галактике, что увеличит вероятную продолжительность жизни сознания в том виде, в каком мы его знаем, на многие порядки.

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При этом предприниматель подчеркнул, что главная причина освоения Марса для него — вовсе не снижение рисков исчезновения сознания. Гораздо сильнее его вдохновляет сама идея исследования космоса и выхода человечества за пределы Земли. Маск считает Марс первым шагом к распространению разумной жизни по всей Солнечной системе, а затем и к миллионам звезд нашей галактики. Он также не исключил, что однажды люди смогут встретить инопланетян или обнаружить следы давно исчезнувших высокоразвитых цивилизаций.

Ранее SpaceX опубликовала фотографии, сделанные во время 13-го испытательного полета транспортной системы Starship.