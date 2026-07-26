Нигерия запускает ИИ-систему на спутниках для контроля урожая в реальном времени

Национальная платформа будет отслеживать посевы, урожайность и риски для продовольственной безопасности

Нигерия запускает систему мониторинга сельского хозяйства на основе искусственного интеллекта и спутниковых данных, которая должна дать актуальную информацию о состоянии посевов по всей стране.

Платформа National Agro-Productivity System (NAPS) будет отслеживать урожайность, использование земель, структуру посевов и потенциальные риски для продовольственной безопасности.

NAPS должна решить проблему нехватки точной информации о том, какие культуры выращиваются фермерами в текущем сезоне. Платформа будет предоставлять данные о доступных сельскохозяйственных землях, посевных схемах, для прогноза урожайности и производственных рисков, чтобы принимать своевременные решения по запасам продовольствия, импорту, экспорту и инвестициям в аграрный сектор.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Развёртывание системы пройдёт в 3 этапа: сначала проект протестируют в одном штате, затем расширят до 3 штатов и после этого до 15 приоритетных регионов. Все данные платформы будут храниться на серверах в Нигерии, чувствительная информация останется под контролем страны.

До запуска на национальном уровне система уже прошла пилотные испытания в течение 3 сезонов посадки в 13 штатах. В рамках тестирования были изучены данные более чем 250 000 фермеров, проведены обследования свыше 50 000 хозяйств в более чем 2 000 общинах, отслеживались 5 приоритетных культур и сформировано более 1 млн сельскохозяйственных наборов данных.