Каждый пятый сотрудник NASA ушёл за год: это уже затронуло 25 крупных космических проектов

Счётная палата США предупредила, что сокращение 22% гражданского персонала может привести к нехватке специалистов, задержкам миссий и росту расходов

Сокращение персонала NASA за этот год уже затронуло 25 из 36 крупнейших проектов агентства. Об этом говорится в новом отчёте Счётной палаты США, которая оценила последствия ухода 22% сотрудников по программам досрочного выхода на пенсию.

По оценке ведомства, численность персонала больше не соответствует потребностям космических программ.

Среди наиболее пострадавших проектов — пилотируемый корабль Orion, потерявший около 10% сотрудников, и сверхтяжёлая ракета Space Launch System (SLS), где штат сократился почти на 20%. В центре космических полётов имени Годдарда, который понёс самые большие потери — 34% персонала, — миссия DAVINCI к Венере лишилась ключевых специалистов, из-за чего в расписании мисии вынужденно пересмотрена часть подготовительных работ.

Пока кадровые проблемы почти не сказались на сроках выполнения программ. За последний год GAO зафиксировала перенос сроков только у 2 проектов — в обоих случаях на 1 месяц, а миссия IMAP, наоборот, стартовала на 3 месяца раньше графика. При этом перерасход средств по крупным программам достиг $478,2 млн, — основная его часть пришлась на проекты SLS Block 1B и Orion.

GAO предупреждает, что основные последствия сокращений впереди. По данным управления кадров NASA, агентство уже столкнулось с нехваткой специалистов в аэрокосмической, механической, электротехнической и компьютерной инженерии, информационным технологиям и кибербезопасности. В качестве примера приводится миссия Psyche, где дефицит персонала ранее привёл к переносу запуска на 1 год и дополнительным расходам в $132 млн.

NASA уже объявило о планах усилить штат за счёт перевода части подрядчиков в постоянные сотрудники и запуска программы NASA Force для привлечения технических специалистов на временную работу. Однако окончательная кадровая стратегия ещё не представлена, а её реализация также зависит от бюджета агентства на 2027 финансовый год, вокруг которого продолжаются обсуждения в Конгрессе США.