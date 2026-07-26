Индия потребовала удалить анонимный мессенджер Bitchat, который стал хитом в стране фоне протестов

Власти Индии потребовали от GitHub удалить репозитории Bitchat — децентрализованного офлайн-мессенджера, созданного сооснователем Twitter Джеком Дорси. Сам предприниматель сообщил об этом в соцсети X, опубликовав копию официального распоряжения Индийского центра координации борьбы с киберпреступностью (I4C), который работает при Министерстве внутренних дел страны.

Изображение: App Store/permissionless tech

Согласно документу, GitHub должен был в течение трех часов ограничить доступ к трем репозиториям, связанным с проектом. Индийские власти объяснили требование тем, что архитектура Bitchat значительно усложняет работу правоохранительных органов: сообщения сложно перехватывать, пользователей — идентифицировать, а расследования — проводить в рамках действующего законодательства.

Bitchat — это мессенджер с открытым исходным кодом, представленный летом 2025 года. В отличие от традиционных приложений вроде WhatsApp или Telegram, он не требует подключения к интернету, регистрации аккаунта, номера телефона или электронной почты. Обмен сообщениями происходит напрямую между смартфонами через технологию Bluetooth Mesh, которая позволяет устройствам формировать локальную распределенную сеть.

Разработчики позиционируют Bitchat как инструмент для связи в ситуациях, когда обычная инфраструктура недоступна — например, во время стихийных бедствий, отключений связи или масштабных аварий. При этом именно отсутствие централизованных серверов и невозможность простого контроля пользователей стали главными причинами претензий со стороны индийских властей.

Требование о блокировке появилось на фоне массовых протестов в Дели. По версии властей, участники демонстраций использовали mesh-сети для координации действий в условиях ограничений доступа к интернету. В I4C заявили, что подобные технологии могут применяться не только для мирной связи, но и для распространения дезинформации, организации протестных акций и другой деятельности, которую ведомство считает угрозой безопасности государства.

Одновременно с этим Bitchat пережил резкий рост популярности в Индии. По данным TechCrunch со ссылкой на аналитическую компанию Sensor Tower, в период с 17 по 23 июля на страну пришлось около 85% всех мировых загрузок приложения — против примерно 1% месяцем ранее. За пять дней мессенджер скачали более 91 тысячи раз, а 23 июля число его ежедневных активных пользователей в Индии превысило 330 тысяч — новый рекорд для сервиса.

Рост интереса к приложению совпал с масштабными протестами, которые начались после отмены результатов национального вступительного экзамена в медицинские вузы из-за подозрений в утечке экзаменационных заданий. Участники акций требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана, который позднее объявил о своем уходе с должности.