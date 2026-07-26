Илон Маск объяснил, почему Starship будет легче садиться на Луну, чем на Землю

Илон Маск прокомментировал обсуждение устойчивости Starship при посадке на Луну. По его словам, посадка и сохранение устойчивого положения на любой ровной поверхности спутника Земли значительно проще, чем на нашей планете.

Посадка и сохранение устойчивости на любой плоской поверхности Луны будет намного проще, чем на Земле, поскольку на Луне нет ветра.

Так Маск ответил на публикацию, в которой утверждалось, что новая версия Starship V3 получила усиленную конструкцию, более удачное распределение массы с тяжелыми двигателями в нижней части, а также новые выдвижные посадочные опоры с увеличенной шириной. В сообщении также говорилось о применении боковых двигателей для точного маневрирования и выборе наиболее безопасных площадок для посадки, что должно снизить риск опрокидывания корабля.

Изображение Grok

Ранее Илон Маск объяснил, что во время 13-го испытательного полета Starship инженеры намеренно увеличили ускорение ракеты. Так он прокомментировал наблюдения о том, что ракета взлетает быстрее, чем раньше.

Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения.

Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.