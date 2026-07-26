Илон Маск объяснил, почему Starship будет легче садиться на Луну, чем на Землю
На Луне нет ветра
Илон Маск прокомментировал обсуждение устойчивости Starship при посадке на Луну. По его словам, посадка и сохранение устойчивого положения на любой ровной поверхности спутника Земли значительно проще, чем на нашей планете.
Посадка и сохранение устойчивости на любой плоской поверхности Луны будет намного проще, чем на Земле, поскольку на Луне нет ветра.
Так Маск ответил на публикацию, в которой утверждалось, что новая версия Starship V3 получила усиленную конструкцию, более удачное распределение массы с тяжелыми двигателями в нижней части, а также новые выдвижные посадочные опоры с увеличенной шириной. В сообщении также говорилось о применении боковых двигателей для точного маневрирования и выборе наиболее безопасных площадок для посадки, что должно снизить риск опрокидывания корабля.
Ранее Илон Маск объяснил, что во время 13-го испытательного полета Starship инженеры намеренно увеличили ускорение ракеты. Так он прокомментировал наблюдения о том, что ракета взлетает быстрее, чем раньше.
Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения.
Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.
* Захватов Дмитрий Игоревич включён в реестр иностранных агентов
Комментарии