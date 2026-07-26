28 августа состоится лунное затмение: Где оно будет самым зрелищным

Частное лунное затмение, которое произойдет 28 августа, окажется практически недоступным для наблюдения в России.

По данным Московского планетария, жители Москвы и большинства регионов страны не смогут увидеть это астрономическое явление, поскольку в момент затмения Луна уже будет находиться за горизонтом.

Изображение: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Затмение продлится с 05:34 до 08:52 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 07:13 мск, когда Луна пройдет через северную часть земной тени. Частная фаза продлится более трех с половиной часов, а общая продолжительность явления превысит пять с половиной часов.

Увидеть лишь небольшие теневые фазы смогут жители крайнего запада России, где Луна еще не успеет скрыться за горизонтом. В полной мере наблюдать затмение смогут жители Европы, западной части Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а также акваторий Тихого, Атлантического и Индийского океанов и Антарктиды.