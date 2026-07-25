SETI десятилетиями слушал «не ту» часть радиоэфира? Массив ALMA впервые проверил диапазон, который никто не исследовал

Анализ архивных данных крупнейшего радиотелескопа показал, что поиск можно расширить на миллиметровые волны, а число уже обследованных звёзд оказалось в 20 раз больше прежних оценок

Поиски внеземных цивилизаций могут упускать потенциальные сигналы из-за слишком узкого диапазона наблюдений. К такому выводу пришла Луиза Мейсон (Louisa Mason) из Манчестерского университета, впервые использовав крупнейший радиоинтерферометр ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) для поиска технологических маркеров. Вместо новых наблюдений она проанализировала архивные данные телескопа, полученные для других астрономических исследований.

На протяжении десятилетий большинство наблюдательных кампаний SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) сосредоточивались на диапазоне 1,42–1,66 ГГц, известном как «водяная дыра». Он расположен между естественными радиолиниями водорода и гидроксила — компонентов, образующих воду, поэтому считалось, что технологически развитая цивилизация могла бы выбрать именно этот участок спектра для связи.

Новая работа предлагает искать значительно выше — в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, который до сих пор почти не исследовался.

Фото: ALMA / Alex Perez / CC BY 4.0

Мейсон проанализировала 4 архивных наблюдения ALMA в диапазоне Band 3, пытаясь обнаружить узкополосные радиосигналы, которые могли бы иметь искусственное происхождение.

Надёжных кандидатов найдено не было, однако работа показала, что высокочастотные радиотелескопы можно эффективно использовать для подобных поисков без проведения специальных наблюдений.

Исследование также выявило ещё одну проблему прежних оценок. Когда радиотелескоп наблюдает одну цель, в его поле зрения одновременно попадают много других звёзд. Ранее их число оценивали по каталогу Gaia, но Мейсон использовала специальную галактическую модель Безансона, позволяющую учитывать также слишком далёкие, тусклые или ещё не каталогизированные объекты. После пересчёта для предыдущего обзора SETI из 1327 наведений количество обследованных звёзд выросло примерно с 288 тыс. до более чем 6,1 млн.

Автор подчёркивает, что отсутствие найденных сигналов не означает отсутствия внеземных цивилизаций. Работа лишь демонстрирует, что поиск до сих пор охватывал значительно меньшую часть радиоспектра и количество галактик, чем считалось. Использование высокочастотных наблюдений вместе с современными уточнёнными моделями распределения звёзд позволит точнее понимать, где уже велись поиски и какие области ещё предстоит исследовать.