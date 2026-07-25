Китай создал национальный стандарт для ИИ-агентов с идентификацией и контролем доступа

Национальный стандарт охватывает полный цикл управления агентами — от регистрации и выдачи учётных данных до взаимодействия и вызова внешних сервисов

Китай опубликовал серию из 7 стандартов GB/Z 185-2026 для взаимодействия ИИ-агентов между собой. Документы охватывают архитектуру, идентификационные коды, управление учётными данными, поиск агентов, обмен сообщениями и вызов внешних инструментов.

Стандарты GB/Z 185.1–GB/Z 185.7 впервые были представлены 22 мая 2026 года Государственным управлением по регулированию рынка Китая и Национальной администрацией по стандартизации. Сейчас документы имеют статус рекомендаций, а не обязательного закона, и описывают общую модель построения совместимых систем для ИИ-агентов разных разработчиков.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Основой серии документов стала система идентификации агентов. Второй и третий разделы стандарта посвящены назначению уникальных идентификаторов и управлению ими: регистрации, созданию учётных записей, выдаче учётных данных, проверке подлинности, а также приостановке, восстановлению и отзыву идентичности агента на протяжении всего жизненного цикла.

Остальные части серии описывают, как агенты должны находить друг друга, обмениваться информацией, взаимодействовать напрямую или в группах и обращаться к внешним инструментам. Перед началом взаимодействия агенты должны проходить аутентификацию, а права доступа должны определяться на основе учётных данных и результатов проверки.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в разработке серии участвовали более 70 организаций под координацией Китайского института стандартизации электроники. Практическая цель инициативы — сократить количество индивидуальных интеграций между ИИ-системами разных производителей и создать единую основу для отслеживаемого и управляемого обмена данными между агентами. При этом влияние стандарта будет зависеть от его внедрения, тестирования совместимости и того, как он будет сочетаться с международными протоколами взаимодействия ИИ-агентов.