Zeekr 9X «ослеп» в Казахстане: премиальный внедорожник заблокировал часть функций при выезде из Китая

В Китае обсуждают случай с владельцем Zeekr 9X, который столкнулся с серьёзными проблемами электроники во время поездки из Китая в Европу. После пересечения границы с Казахстаном у автомобиля перестали работать некоторые интеллектуальные функции — навигация, управление багажником и электронным лючком топливного бака. По словам владельца, система оставалась заблокированной более 30 часов.

Мужчина по фамилии Лю приобрёл новый Zeekr 9X примерно за 500 000 юаней ($73 500) около шести месяцев назад. Перед дальней поездкой он проходил проверку у дилера и сообщал о планах пересечения границы, однако, по его словам, никаких предупреждений о возможных ограничениях работы электроники не получил. После въезда в Казахстан 16 июля автомобиль начал вести себя так, будто находится в частично неисправном состоянии.

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В компании Zeekr объяснили ситуацию срабатыванием встроенного защитного механизма. По словам производителя, система определила нахождение автомобиля за пределами Китая и активировала ограничения, предназначенные для защиты от краж, нелегального экспорта и других рисков. При этом Zeekr подчеркнула, что основные функции автомобиля — управление, тормозная система и трансмиссия — не блокируются. Производитель также сообщил, что некоторые функции можно восстановить вручную, например открыть зарядный порт или разблокировать лючок топливного бака с помощью физической кнопки в салоне.

По словам производителя, после того, как пользователь подтвердит законность поездки за границу, ограничения могут быть сняты с помощью кода авторизации. Компания подтвердила, что автомобиль г-на Лю был проверен, и системные запросы были удалены. Однако временная разблокировка ограничена одним регионом; поездка через несколько стран может привести к повторной блокировке автомобиля.

