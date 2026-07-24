Уфа стала столицей мобильного интернета в России — Москва отстает более чем в два раза

Уфа неожиданно стала российской столицей мобильного интернета — этот город более чем вдвое обгоняет Москву по объему трафика на одного пользователя. К такому выводу пришли аналитики платформы управления связью «Экомобайл», изучившие обезличенные данные об использовании мобильной связи за 2024–2026 годы.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Согласно исследованию, средний житель Уфы расходует 132 ГБ мобильного интернета в месяц. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 56,2 ГБ, а в Санкт-Петербурге — 55,4 ГБ. В тройку лидеров помимо Уфы также вошли Тверь (96,1 ГБ) и Астрахань (88,7 ГБ). Высокие показатели аналитики также зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Туле и Норильске, где среднее потребление превышает 80 ГБ на человека в месяц. При этом Москва по-прежнему остается крупнейшим потребителем мобильного трафика в стране в абсолютных цифрах — благодаря самой большой абонентской базе.

На другом конце рейтинга оказались Кострома, Вологда и Чита. Здесь средний пользователь расходует всего 17–20 ГБ мобильного интернета в месяц. Таким образом, разрыв между лидерами и аутсайдерами — более чем в шесть раз.

Исследование показало и самые быстрорастущие регионы. По итогам 2025 года относительно 2024 года сильнее всего мобильное потребление выросло в Дагестане (+74%) и Чечне (+65%). Среди городов рекордсменом, опять же, Уфа, где средний объем мобильного трафика на одного пользователя увеличился сразу на 61%. Следом идут Астрахань (+49%) и Тверь (+37%).

При этом в крупнейших городах страны динамика оказалась гораздо скромнее. В Москве потребление мобильного интернета выросло примерно на 9%, а вот в Санкт-Петербурге аналитики, наоборот, зафиксировали снижение на 11%. Самое заметное падение — в Иванове* (-43%), Вологде (-23%) и Костроме (-22%).