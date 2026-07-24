Уфа стала столицей мобильного интернета в России — Москва отстает более чем в два раза
По объему трафика на одного пользователя
Уфа неожиданно стала российской столицей мобильного интернета — этот город более чем вдвое обгоняет Москву по объему трафика на одного пользователя. К такому выводу пришли аналитики платформы управления связью «Экомобайл», изучившие обезличенные данные об использовании мобильной связи за 2024–2026 годы.
Согласно исследованию, средний житель Уфы расходует 132 ГБ мобильного интернета в месяц. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 56,2 ГБ, а в Санкт-Петербурге — 55,4 ГБ. В тройку лидеров помимо Уфы также вошли Тверь (96,1 ГБ) и Астрахань (88,7 ГБ). Высокие показатели аналитики также зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Туле и Норильске, где среднее потребление превышает 80 ГБ на человека в месяц. При этом Москва по-прежнему остается крупнейшим потребителем мобильного трафика в стране в абсолютных цифрах — благодаря самой большой абонентской базе.
На другом конце рейтинга оказались Кострома, Вологда и Чита. Здесь средний пользователь расходует всего 17–20 ГБ мобильного интернета в месяц. Таким образом, разрыв между лидерами и аутсайдерами — более чем в шесть раз.
Исследование показало и самые быстрорастущие регионы. По итогам 2025 года относительно 2024 года сильнее всего мобильное потребление выросло в Дагестане (+74%) и Чечне (+65%). Среди городов рекордсменом, опять же, Уфа, где средний объем мобильного трафика на одного пользователя увеличился сразу на 61%. Следом идут Астрахань (+49%) и Тверь (+37%).
При этом в крупнейших городах страны динамика оказалась гораздо скромнее. В Москве потребление мобильного интернета выросло примерно на 9%, а вот в Санкт-Петербурге аналитики, наоборот, зафиксировали снижение на 11%. Самое заметное падение — в Иванове* (-43%), Вологде (-23%) и Костроме (-22%).
* Иванов Александр Игнатьевич включён в реестр иностранных агентов
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