Роботы в России уже заменяют людей на опасных работах — новый робот-расцепщик вагонов выполняет задачу прямо в движении

РЖД завершила испытания робота-расцепщика вагонов на сортировочной станции Челябинск-Главный. Специализированный комплекс разработали в НИИАС совместно с российскими производителями робототехники для автоматизации одной из ключевых операций при формировании поездов.

Робот предназначен для расцепки вагонов перед их распределением по разным сортировочным путям. Во время испытаний устройство работало с мобильной платформы, которая перемещалась вдоль железнодорожного пути. Манипулятор смог выполнять операции на скорости до 10 км/ч — примерно в два раза быстрее, чем при ручной работе.

Кадр из видео РЖД

За время опытной эксплуатации робот выполнил более 6,5 тыс. расцепок вагонов при разных режимах движения. В РЖД отмечают, что внедрение таких систем позволит повысить безопасность, снизить риск травмирования сотрудников и увеличить пропускную способность сортировочных станций. В дальнейшем подобные роботы планируется установить на станциях Кинель, Инская, Входная и Максим Горький.

