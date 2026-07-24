«Происхождение этих "пуль" — загадка». Телескоп Hubble обнаружил космические «пули», летящие со скоростью 32 млн км/ч

Астрономы с помощью космического телескопа Hubble обнаружили у редчайшей гелиевой новой V445 Puppis необычные выбросы вещества, которые уже окрестили «космическими пулями». Эти плотные сгустки газа разгоняются до скорости около 32 млн км/ч и, по словам исследователей, ничего подобного ранее не наблюдалось ни у одной известной новой.

Изображение: John Mills / University of Warwick

V445 Puppis расположена в нашей галактике и остается единственной известной гелиевой новой Млечного Пути. В отличие от обычных новых, где белый карлик постепенно накапливает водород, здесь он притягивает гелий от необычной звезды-компаньона, уже лишившейся внешних водородных оболочек. Когда запас гелия достигает критического значения, происходит мощный термоядерный взрыв.

После вспышки, произошедшей в 2000 году, система почти четверть века была скрыта плотным облаком пыли. Лишь недавно оно достаточно рассеялось, чтобы ученые смогли вновь наблюдать объект с помощью телескопа Hubble, космической обсерватории TESS, Очень большого телескопа (VLT) и других инструментов.

Новые наблюдения подтвердили, что система действительно состоит из белого карлика и чрезвычайно редкой гелиевой звезды. Но главным сюрпризом стали загадочные плотные газовые сгустки, вылетающие из системы с колоссальной скоростью.

«Происхождение этих "пуль" остается загадкой. Мы предполагаем, что они возникли уже после вспышки, однако подобные "пули" никогда ранее не наблюдались ни у одной новой», — заявил исследователь Университета Уорика Джон Миллс.

Исследователи также выяснили, что белый карлик уже возобновил перетягивание вещества со своей звезды-компаньона. Это означает, что в будущем систему может ждать новая вспышка гелиевой новой.

Подобные объекты особенно интересны астрономам, поскольку повторяющиеся вспышки гелиевых новых могут оказаться одним из этапов, предшествующих образованию сверхновых типа Ia. Именно такие сверхновые служат для ученых своеобразными «стандартными свечами», позволяя измерять расстояния до далеких галактик и изучать скорость расширения Вселенной.