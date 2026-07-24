Представлен дешёвый пылесос Xiaomi с функцией влажной уборки, который позволяет убрать помещение до 341 кв.м. на одном заряде

Компания Xiaomi выпустила новый беспроводной пылесос Mijia Wireless Floor Cleaner 5C с функцией влажной уборки, официальная цена которого составляет 999 юаней, но после применения субсидий цена может быть снижена до 899 юаней или 130 долларов.

Предыдущая модель линейки, Mijia Wireless Floor Cleaner 4C, была выпущена в 2024 году. Новая модель увеличивает мощность всасывания до 18000 Па, поддерживает тройную технологию защиты от запутывания волос, прошла немецкую сертификацию TUV по защите от запутывания.

Фото Xiaomi/

Кроме того, модель Mijia Wireless Floor Cleaner стала легче, поддерживает поток горячего воздуха температурой 60°C для удаления запахов и тщательной сушки, обеспечивает 45 минут автономной работы и тихую работу на уровне 50 дБ(А), а также может за один раз убрать большую квартиру площадью 341 кв.м.