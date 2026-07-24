Отказ от Huawei и замена 5G-оборудования обойдётся Европе очень дорого. Это грозит ростом цен и снижением конкуренции

Европейский союз продолжает курс на постепенное сокращение использования оборудования Huawei и других китайских производителей в сетях 5G. Однако реализация такого плана может оказаться значительно дороже первоначальных оценок — по данным анализа GSMA, расходы могут составить от 30 до 40 млрд евро.

Большая часть затрат придётся на замену базовых станций и сетевого оборудования мобильных операторов — около 16–22 млрд евро. Ещё 9–12 млрд евро потребуется на обновление транспортной инфраструктуры между сетевыми узлами, а оборудование для фиксированного широкополосного доступа может потребовать дополнительных 5 млрд евро. Ранее оценки Еврокомиссии были значительно ниже и составляли около 10–13 млрд евро.

Фото Huawei

Отказ от Huawei может повлиять не только на бюджеты операторов, но и на весь европейский телеком-рынок. По оценке GSMA, китайская компания занимает не менее четверти рынка оборудования мобильных сетей в ЕС.

Уход Huawei и других поставщиков может усилить позиции Ericsson и Nokia, однако снижение конкуренции способно привести к росту цен: мобильная связь может подорожать до 24%, а фиксированный интернет — примерно на 19%.