Легендарная Varta — всё: известный немецкий производитель батареек и аккумуляторов — банкрот

Porsche больше не собирается инвестировать в свою компанию

Немецкий производитель батареек и аккумуляторов Varta, более века считавшийся одним из символов европейской электротехнической промышленности, оказался на грани краха. Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники в финансовых кругах, компания подала заявления о банкротстве. По данным издания, окружной суд Штутгарта подтвердил получение сразу четырех заявлений о признании Varta несостоятельной. Сейчас документы находятся на рассмотрении.

Изображение: Varta

Как уточняет Reuters, причиной банкротства стала невозможность привлечь новое финансирование. Нынешние владельцы компании — автопроизводитель Porsche и австрийский предприниматель Михаэль Тойнер — больше не готовы инвестировать в убыточный бизнес.

Теперь наиболее вероятным сценарием считается разделение Varta на отдельные активы. По информации Reuters, крупнейшие кредиторы, среди которых Deutsche Bank и несколько хедж-фондов, рассчитывают получить прибыльное подразделение по выпуску бытовых батареек. В свою очередь, Михаэль Тойнер, как сообщается, заинтересован в покупке бизнеса по производству микробатарей, включая элементы питания для слуховых аппаратов.

О возможности масштабной реструктуризации Varta ранее писала и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее данным, компания уже давно рассматривает продажу отдельных подразделений как один из способов сохранить хотя бы часть бизнеса.

История Varta началась еще в 1887 году. За почти 140 лет компания превратилась в одного из самых известных производителей элементов питания в мире. Ее батареи использовались в самых разных областях — от бытовой электроники до космических программ. Помимо привычных батареек, Varta выпускала микробатареи, а также системы накопления энергии для частных домов и промышленности.

Однако в последние годы положение компании стремительно ухудшалось. Varta столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны азиатских производителей, а спрос на ряд ее ключевых продуктов заметно сократился. Так, только в 2022 году выручка от продажи микробатарей упала почти на 47%.

Попытка спасти компанию уже предпринималась в 2024 году, когда Porsche и Михаэль Тойнер профинансировали ее. Тогда же Varta была выведена с фондовой биржи. Однако этого оказалось недостаточно.