«Дальность в два километра — не маркетинговая цифра». Ростех представил тепловизор с дальностью распознавания 2 километра

Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) представил новый тепловизионный монокуляр «Сыч-3К», предназначенный для наблюдения за людьми, животными и техникой в полной темноте, тумане, дыму и других условиях ограниченной видимости. По данным разработчика, устройство способно уверенно идентифицировать объекты на расстоянии до двух километров.

Изображение: Ростех

«Дальность в два километра — не маркетинговая цифра, а реальная дистанция, на которой оператор различает тип объекта. Важно не просто заметить тепловое пятно, а понять, кто перед тобой: человек, зверь, машина. Для гражданских задач — это критический порог», — отметил представитель холдинга «Росэл».

В компании подчеркивают, что «Сыч-3К» ориентирован именно на гражданское применение. Монокуляр может использоваться в поисково-спасательных операциях для обнаружения людей в лесу, горах или задымленных помещениях, при охране объектов и территорий, а также в промышленности и энергетике. С его помощью можно выявлять перегрев оборудования, утечки тепла и дефекты теплоизоляции еще до возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, устройство подойдет туристам, охотникам, спелеологам и любителям активного отдыха, которым важно сохранять возможность наблюдения независимо от времени суток и погодных условий.

«Сыч-3К» оснащен встроенным цифровым зумом с режимами 1х, 2х и 4х, цветным OLED-дисплеем и защищенным от влаги корпусом. Прибор рассчитан на работу при температурах от -20 до +50 °C, а одного комплекта аккумуляторов хватает примерно на четыре часа автономной работы.