АвтоВАЗ готовится к выпуску новой Lada Granta с вариатором

Завод остановит конвейеры почти на три недели

АвтоВАЗ объявил о традиционном корпоративном отпуске, который продлится с 27 июля по 16 августа 2026 года. В этот период производство автомобилей будет приостановлено, а специалисты предприятия займутся ремонтом и модернизацией оборудования на заводских линиях.

Во время остановки планируется установить новый манипулятор для монтажа лобовых стёкол, внедрить систему автоматического нанесения клея-мастики на кузовные элементы, а также выполнить другие технические работы. Эти мероприятия должны повысить эффективность производственных процессов.

Фото АвтоВАЗ/Максим Кадаков

Одной из ключевых задач станет подготовка предприятия к выпуску новой версии Lada Granta с вариатором. Запуск производства такой модификации запланирован на 2027 год, а текущие работы должны обеспечить готовность оборудования к будущему расширению модельного ряда.