Военным обещали безлимитный доступ к ChatGPT, Gemini и Llama, однако уже в июне пришлось вернуть ограничения, а дальнейшее финансирование после 1 октября остаётся под вопросом

Армия США была вынуждена вернуть ограничения на использование искусственного интеллекта спустя чуть больше месяца после объявления о фактически безлимитном доступе. Как следует из внутреннего письма, оказавшегося в распоряжении Wired, выделенный пул токенов закончился уже к середине июня, хотя ещё в мае Управление информационных технологий армии (Army CIO) заявляло об отсутствии лимитов.

Сейчас использование моделей искусственного интеллекта продолжается, но неизвестно, будет ли централизованный запас токенов продлён после 1 октября.

Военные используют платформу Ask Sage — корпоративную систему для работы с большими моделями, включая ChatGPT, Gemini и Llama. С её помощью сотрудники выполняют различные административные задачи, в том числе переработку должностных инструкций и классификацию персонала. Каждому пользователю первоначально выделяли не менее 200 000 токенов в месяц, а при необходимости автоматически увеличивали лимит. Тем, кто почти не пользовался системой, даже рассылали письма с призывом активнее расходовать доступные токены.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

По данным Wired, годовая корпоративная подписка Ask Sage включала 100 млн токенов. В Ask Sage один токен соответствует примерно 3,7 символов текста. Масштаб использования генеративного ИИ в Пентагоне значительно выше: по данным издания Breaking Defense, во время 38-дневной операции Epic Fury против Ирана ведомство расходовало около 20 млрд токенов в день.

После публикации материала Армия США подтвердила высокий уровень использования генеративного ИИ. Представитель ведомства заявил, что руководство централизованно управляет корпоративными пулами токенов, а переход от пилотных испытаний к широкому внедрению подтвердил востребованность таких инструментов. При этом Министерство обороны США продолжает расширять применение ИИ, в том числе для автоматизации задач, которые ранее выполняли сотрудники, занимавшиеся оценкой риска для гражданского населения в зонах боевых действий.