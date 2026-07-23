Xiaomi показала умную вытяжку, которая сама следит за дымом

Xiaomi представила умную кухонную вытяжку Mijia Smart Smoke Purifier 3 в белом цвете. Устройство уже доступно для предзаказа в Китае по цене 2940 юаней (около 435 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью новинки стала трехступенчатая система очистки воздуха. Вытяжка использует фирменную конструкцию с четырьмя вихревыми потоками, направленным воздушным потоком и воздушной завесой, которая помогает предотвращать распространение дыма и запахов по кухне.

В основе устройства — бесщеточный двигатель. Максимальная скорость воздушного потока достигает 14 м/с. В верхней части вытяжки размещен дополнительный вентилятор, который создает воздушный барьер, уменьшая попадание дыма и испарений в лицо пользователя.

Корпус выполнен в новом белом цвете с использованием специального покрытия, которое, по заявлению Xiaomi, должно дольше сохранять первоначальный внешний вид и препятствовать пожелтению поверхности.

Вытяжка оснащена высокоточным датчиком PM2.5, который в реальном времени отображает эффективность очистки воздуха. Также устройство получило систему контроля газов, поддерживает подключение к экосистеме Xiaomi Mijia и позволяет получать уведомления через фирменное мобильное приложение.

Согласно характеристикам, максимальное статическое давление достигает 1350 Па, производительность — до 13 м³/мин, уровень шума на максимальной скорости составляет около 62 дБ(A), а энергоэффективность соответствует высшему классу.